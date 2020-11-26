"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом

Ураинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в красном пальто.
Образ певица, ставшая блондинкой, дополнила оригинальным макияжем: оранжевыми тенями и красной помадой.
"Этот кровавый – цвет моей осени! Вам нравится?" – спросила она.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Не узнать", – написала natarad_kiev.
"Прям не узнала вас с таким макияжем", – заявила tatianasprinchak.
"Что делает с человеком макияж. Наташа, ты совсем не похожа на себя. Сори", – прокомментировала krasovskaia1373.
Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве.
Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.