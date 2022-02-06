  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов

"Если за январь вы поднабрали пару лишних кило, а идти к пластическим хирургам нет денег и желания, вам поможет моя любимица Виктория Боня. Та активно ест кактусы и худеет на глазах", – рассказала в кадре ведущая и добавила, что "спешить опустошать цветочные горшки на подоконниках не стоит".

По словам Собчак, кактус "Сан-Педро", благодаря которому модель худеет и чувствует прилив энергии, является галлюциногенным растением, содержащим вещество мескалин, и запрещен во многих странах мира.

"Энергии было бы столько же, если бы ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак", – заявила ведущая.

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Собчак троллит Боню на таймкоде 22.55. Видео: "Осторожно: новости" / YouTube