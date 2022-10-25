"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео

Гоун: Упражнения не должны быть тяжелыми или занимать много времени Фото: ЕРА

Актриса сперва попрыгала на батуте, затем с помощью бутылок сделала упражнения для рук, а после отправилась на прогулку быстрым шагом.

"Не забывайте заниматься спортом. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, намного лучше психическое здоровье и эмоциональное состояние, – написала актриса. – Упражнения не должны быть тяжелыми или занимать много времени. Упражнений с низкой или умеренной интенсивностью достаточно, чтобы изменить наше настроение, поведение и модели мышления. Уровень химических веществ в мозге, таких как серотонин, гормоны стресса и эндорфины, может измениться всего через несколько минут легкой тренировки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Goldie Hawn (@goldiehawn)