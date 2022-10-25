"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео

Актриса сперва попрыгала на батуте, затем с помощью бутылок сделала упражнения для рук, а после отправилась на прогулку быстрым шагом.
"Не забывайте заниматься спортом. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, намного лучше психическое здоровье и эмоциональное состояние, – написала актриса. – Упражнения не должны быть тяжелыми или занимать много времени. Упражнений с низкой или умеренной интенсивностью достаточно, чтобы изменить наше настроение, поведение и модели мышления. Уровень химических веществ в мозге, таких как серотонин, гормоны стресса и эндорфины, может измениться всего через несколько минут легкой тренировки".
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Голди Хоун родилась в 1945 году. В браке с певцом Биллом Хадсоном она родила двоих детей – сына Оливера (1976) и дочь Кейт (1979).
Супруги расстались спустя полтора года после рождения второго ребенка. С 1983 года Хоун живет в фактическом браке с актером Куртом Расселом.