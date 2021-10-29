"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки

Автором снимка является фотограф Мисан Харриман. Съемки проходили на крыше высотки в Лондоне накануне премьеры фильма "Вечные" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, в котором Джоли сыграла главную роль. Показа картины состоялся 27 октября в лондонский кинотеатр BFI Max.
"Нереальная", – оценили фото поклонники актрисы.
"Ну какая же она богиня", – отреагировали фолловеры.
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Джоли – обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США". Последний фильм с участием актрисы – картина "Вечные".
В октябре 2021 года актриса вместе со своими детьми посещает премьерные показы картины в разных странах.