"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки

Автором снимка является фотограф Мисан Харриман. Съемки проходили на крыше высотки в Лондоне накануне премьеры фильма "Вечные" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, в котором Джоли сыграла главную роль. Показа картины состоялся 27 октября в лондонский кинотеатр BFI Max.

"Нереальная", – оценили фото поклонники актрисы.

"Ну какая же она богиня", – отреагировали фолловеры.

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