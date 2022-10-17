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17 октября, 2022
 
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"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров

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Рамина Эсхакзай дала отпор хейтерам
Рамина Эсхакзай дала отпор хейтерам
Фото: Raminalalala / Instagram

Украинский блогер Рамина Эсхакзай 16 октября в Instagram Stories ответила на претензии подписчиков.

Эсхакзай обвинили в том, что ранее героями ее интервью становились люди из России. Кто-то даже написал, что блогер – агент ФСБ.

"У псевдопатриотов рвет пуканы из-за моего прошлого и съемки экспертов в России. Люди не понимают, что на то мы и люди, чтобы меняться и становиться умнее. Я вообще никогда не говорила, что я за Россию или что я поддерживаю аннексию Крыма. Эти дураки называют меня агентом ФСБ. Предлагаю вместо того, чтобы думать, как меня запретить, написать письмо в СБУ – пусть проверят так называемого агента. Один нюанс: эти критики не напишут такое заявление, поскольку окажется, что они засланные казачки. А я просто была тупой", – написала блогер.

Скриншот: raminalalala / Insta stories
Скриншот: raminalalala / Insta stories

Эсхакзай отметила, что и дальше продолжит за свои деньги снимать выпуски где захочет и когда захочет.

"Воюю на информационном фронте. Настроения "метать бисер перед свиньями" нет, – подытожила она.

Скриншот: raminalalala / Insta stories
Скриншот: raminalalala / Insta stories

Контекст:

Эсхакзай родилась 1 марта 1992 года в Киеве. Она стала известна как участница шоу "Холостяк 5" на телеканале СТБ.

В начале 2016 года на съемках клипа "Отпускаю на" певца Виталия Козловского у Эсхакзай начался роман с исполнителем. Через полтора года пара прекратила отношения. Сейчас блогер состоит в отношениях с адвокатом Евгением Прониным.

В 2018 году Эсхакзай создала авторский YouTube-канал "Ходят слухи". На сегодняшний день у канала 1,22 млн подписчиков.

Теги: Россия, Украина, YouTube, Рамина, хейтеры
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