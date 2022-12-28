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28 декабря, 2022
 
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"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом

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Зиневич: А какие упражнения любимые для вас?
Зиневич: А какие упражнения любимые для вас?
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя бизнесвумен и ресторатор поделилась роликом, в котором продемонстрировала упражнения для подкачки разных групп мышц.

"А какие упражнения любимые у вас?" – спросила она.

Зиневич показала упражнения для пресса, талии, а также планку с шагами для ягодичных мышц.

"Невероятная физическая форма для мамы троих детей. Невероятно", – прокомментировала подписчица vlada___demchenko.

Контекст:

Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, жена, пресс, Алла Зиневич, бизнесмен
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