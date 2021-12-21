"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной

Фагот и Ольга Навроцкая вместе уже больше 11 лет Фото: fahot / Instagram

На фото оба позируют в черной одежде и в разноцветной обуви. На 47-летнем музыканте надеты костюм с футболкой и серо-розовые кроссовки, на его спутнице и ровеснице – мини-платье, колготки в сеточку и ярко-розовые туфли на шпильке.

"Вовремя выгулять ноги – это всегда бонус", – подписал снимок Фагот.

"Тем более такие невероятные ноги, как у Навроцкой", – прокомментировала пост лидера ТНМК vilnabozhyva.

"Огонь, красивая пара!" – считает aqualeya.

"Бомбезные", – написал iamanatoliimalyi.

View this post on Instagram A post shared by Oleg My (@fahot)