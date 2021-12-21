"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной

На фото оба позируют в черной одежде и в разноцветной обуви. На 47-летнем музыканте надеты костюм с футболкой и серо-розовые кроссовки, на его спутнице и ровеснице – мини-платье, колготки в сеточку и ярко-розовые туфли на шпильке.
"Вовремя выгулять ноги – это всегда бонус", – подписал снимок Фагот.
"Тем более такие невероятные ноги, как у Навроцкой", – прокомментировала пост лидера ТНМК vilnabozhyva.
"Огонь, красивая пара!" – считает aqualeya.
"Бомбезные", – написал iamanatoliimalyi.
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С 2010 года Фагот (Олег Михайлюта) живет в гражданском браке с Навроцкой. Детей у них нет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.