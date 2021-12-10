  Фагот признался, за что хотел избить организаторов шоу "Танцы со звездами"

Фагот с партнершей по шоу "Танцы со звездами", хореографом Екатериной Тришиной Фото: fahot / Instagram

"Я понимал, что уже ввязался в эти правила игры, но все равно полностью идти у них [продюсеров шоу] на поводу, чтобы делать все… На интервью мне задавали таки-и-ие вопросы, за которые даже иногда хотелось отп…здить", – заявил Фагот.

47-летний музыкант подчеркнул, что раз нагрубил журналисту, задавшему ему некорректный вопрос.

"Какие вопросы были? "Сколько фанаток ты на протяжении тура трахаешь?" Вот такие вопросы, например, задавали. Ну что человеку сказать? У нас вообще шоу "Е…ля со звездами" или "Танцы со звездами"?" – возмутился Фагот.

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Видео: DOROTYE / YouTube