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10 декабря, 2021
 
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Фагот признался, за что хотел избить организаторов шоу "Танцы со звездами"

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Фагот с партнершей по шоу "Танцы со звездами", хореографом Екатериной Тришиной
Фагот с партнершей по шоу "Танцы со звездами", хореографом Екатериной Тришиной
Фото: fahot / Instagram

Фронтмен украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) признался, что во время участия в "Танцах со звездами" на "1+1" ему хотелось ударить журналистов, делавших для шоу интервью со звездами. Об этом он рассказал YouTube-каналу Dorotye 9 декабря.

"Я понимал, что уже ввязался в эти правила игры, но все равно полностью идти у них [продюсеров шоу] на поводу, чтобы делать все… На интервью мне задавали таки-и-ие вопросы, за которые даже иногда хотелось отп…здить", – заявил Фагот.

47-летний музыкант подчеркнул, что раз нагрубил журналисту, задавшему ему некорректный вопрос.

"Какие вопросы были? "Сколько фанаток ты на протяжении тура трахаешь?" Вот такие вопросы, например, задавали. Ну что человеку сказать? У нас вообще шоу "Е…ля со звездами" или "Танцы со звездами"?" – возмутился Фагот.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Фагот участвовал в "Танцах со звездами" осенью 2021 года. Он танцевал в паре со своей бывшей возлюбленной – украинским хореографом Екатериной Тришиной.

Фагот и Тришина выбыли из проекта 3 октября, после пятого выпуска шоу, когда пара набрала наименьшее число голосов зрителей.

Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Теги: Олег Михайлюта Фагот, шоу, ТНМК, музыкант, Танцы со звездами, Фагот
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