  Фагот признался, за что хотел избить организаторов шоу "Танцы со звездами"

"Я понимал, что уже ввязался в эти правила игры, но все равно полностью идти у них [продюсеров шоу] на поводу, чтобы делать все… На интервью мне задавали таки-и-ие вопросы, за которые даже иногда хотелось отп…здить", – заявил Фагот.
47-летний музыкант подчеркнул, что раз нагрубил журналисту, задавшему ему некорректный вопрос.
"Какие вопросы были? "Сколько фанаток ты на протяжении тура трахаешь?" Вот такие вопросы, например, задавали. Ну что человеку сказать? У нас вообще шоу "Е…ля со звездами" или "Танцы со звездами"?" – возмутился Фагот.
Фагот участвовал в "Танцах со звездами" осенью 2021 года. Он танцевал в паре со своей бывшей возлюбленной – украинским хореографом Екатериной Тришиной.
Фагот и Тришина выбыли из проекта 3 октября, после пятого выпуска шоу, когда пара набрала наименьшее число голосов зрителей.
Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.