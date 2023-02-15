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15 февраля, 2023
 
Новости

"Ни один так не смотрит". Зарицкая показала романтическое видео с участием своего бойфренда

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Зарицкая перестала скрывать отношения с Тараненко в октябре 2022 года
Зарицкая перестала скрывать отношения с Тараненко в октябре 2022 года
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая 14 февраля в Instagram разместила романтическое видео, в котором запечатлена вместе со своим возлюбленным, музыкантом и motion-дизайнером украинской группы Hawx Павлом Тараненко.

Ролик смонтирован из фрагментов, на которых пара запечатлена на катке, в бассейне и за кулисами во время концертов. Также в видеонарезке показаны поцелуи Зарицкой с бойфрендом.

"Ни один на земле так не смотрит. Люблю", – подписала она ролик.

Контекст:

Зарицкая перестала скрывать отношения с Тараненко в октябре 2022 года, опубликовав совместное фото

Во время участия в проекте "Танцы со звездами", осенью 2021 года, Зарицкой приписывали роман с ее партнером, танцовщиком Юрием Мешковым.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, певица, Александра Зарицкая
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