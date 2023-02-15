"Ни один так не смотрит". Зарицкая показала романтическое видео с участием своего бойфренда

Зарицкая перестала скрывать отношения с Тараненко в октябре 2022 года Фото: kazka.band / Instagram

Ролик смонтирован из фрагментов, на которых пара запечатлена на катке, в бассейне и за кулисами во время концертов. Также в видеонарезке показаны поцелуи Зарицкой с бойфрендом.

"Ни один на земле так не смотрит. Люблю", – подписала она ролик.

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