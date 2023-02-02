Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины

Артистка позирует в кадре в спортивном костюме, повернувшись спиной к объективу.

"Ваша фитоняшка", – подписала снимок Зарицкая.

Певица после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг, а в январе 2022 года сообщила, что сбросила уже 30 кг.

Все это время артистка поддерживает свою форму, периодически публикуя в сети фото из зала.

Скриншот: kazka.band / Instagram