Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины

Артистка позирует в кадре в спортивном костюме, повернувшись спиной к объективу.
"Ваша фитоняшка", – подписала снимок Зарицкая.
Певица после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг, а в январе 2022 года сообщила, что сбросила уже 30 кг.
Все это время артистка поддерживает свою форму, периодически публикуя в сети фото из зала.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".