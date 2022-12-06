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06 декабря, 2022
 
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"Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео

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Зарицкая: Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день
Зарицкая: Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день
Фото: KAZKA / Facebook

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что переживает не лучший период в своей жизни. Об этом она заявила в видео, которое 6 декабря опубликовано на YouTube-канале "Поліція Івано-Франковської області".

"Я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться", – рассказала артистка.

Она также показала простую технику самопомощи, которая помогает успокоиться.

"Скрести ладони, сцепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложи ладони к груди и по очереди ритмично постучи себя по ключицам. Через внутренние вибрации ты почувствуешь звуки, похожие на громкое сердцебиение," – описала упражнение Зарицкая.

Она отметила, что упражнение необходимо продолжать до тех пор, пока дыхание не выровняется.

ВИДЕО
Видео: Поліція Івано-Франківської області / YouTube
Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным.

Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: война России против Украины, певица, Александра Зарицкая
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