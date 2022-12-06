  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео

Зарицкая: Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день Фото: KAZKA / Facebook

"Я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться", – рассказала артистка.

Она также показала простую технику самопомощи, которая помогает успокоиться.

"Скрести ладони, сцепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложи ладони к груди и по очереди ритмично постучи себя по ключицам. Через внутренние вибрации ты почувствуешь звуки, похожие на громкое сердцебиение," – описала упражнение Зарицкая.

Она отметила, что упражнение необходимо продолжать до тех пор, пока дыхание не выровняется.

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Видео: Поліція Івано-Франківської області / YouTube