  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео

"Я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться", – рассказала артистка.
Она также показала простую технику самопомощи, которая помогает успокоиться.
"Скрести ладони, сцепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложи ладони к груди и по очереди ритмично постучи себя по ключицам. Через внутренние вибрации ты почувствуешь звуки, похожие на громкое сердцебиение," – описала упражнение Зарицкая.
Она отметила, что упражнение необходимо продолжать до тех пор, пока дыхание не выровняется.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным.
Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".