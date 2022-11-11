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11 ноября, 2022
 
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"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща

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Любовь к борщу Покровскому привил его украинский дед
Любовь к борщу Покровскому привил его украинский дед
Фото: Nogu Svelo / Facebook

Лидер российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский 10 ноября в TikTok группы рассказал, откуда у него любовь к украинскому борщу.

"В свое время мой украинский дед научил мою жену готовить настоящий украинский борщ. С тех пор ничего более вкусного я не ел. Спасибо деду за борщ к обеду", – говорит Покровский, сидя перед тарелкой борща.

К публикации он поставил тег "Слава Украине".

Контекст:

Покровский родился 17 июня 1968 года в Москве. По материнской линии он украинец, все родственники его матери проживают в Днепропетровской области. В 2019 году Покровский с семьей переехал жить в США.

"Ногу свело!" 19 апреля 2022 года выпустила клип против войны России в Украине.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, борщ, Макс Покровский, Ногу свело!
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