"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща

"В свое время мой украинский дед научил мою жену готовить настоящий украинский борщ. С тех пор ничего более вкусного я не ел. Спасибо деду за борщ к обеду", – говорит Покровский, сидя перед тарелкой борща.

К публикации он поставил тег "Слава Украине".

Контекст:

Покровский родился 17 июня 1968 года в Москве. По материнской линии он украинец, все родственники его матери проживают в Днепропетровской области. В 2019 году Покровский с семьей переехал жить в США.

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