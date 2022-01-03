"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год

"Знаю, что годовые итоги уже немного надоели, но своими не могу не поделиться. С марта я не расставался с книгами в прямом смысле этого слова. Я практически вычеркнул из своей жизни телевидение, соцсети, брал книгу на работу и читал, пока ждал клиентов. Да, я немного отставал от реальной жизни, но ничего не потерял. Наоборот – обогатился", – написал он.

Гаврилюк также поделился с подписчиками списком прочитанных книг.

Контекст:

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2016 году Гаврилюк женился. Его избранницей стала 22-летняя студентка, с которой он познакомился на Майдане. Осенью 2016 года у супругов родилась дочь Злата.

После окончания депутатской каденции Гаврилюк заявил, что подрабатывает водителем такси.

В марте 2021 года он признался, что прочитал первые 100 книг в своей жизни.