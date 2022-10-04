"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком

"Михаил Подоляк переспрашивает у известного афериста о его больной фантазии. Но главное правило коммуникации – кто первый возмутился, тот и Подоляк", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

"Ничего не понятно, но очень интересно", – отметила подписчица julia_makhnachuk.