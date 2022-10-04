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04 октября, 2022
 
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"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком

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Арестович показал фото с коллегой
Арестович показал фото с коллегой
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 4 октября разместил в Instagram совместный снимок со своим коллегой Михаилом Подоляком.

"Михаил Подоляк переспрашивает у известного афериста о его больной фантазии. Но главное правило коммуникации – кто первый возмутился, тот и Подоляк", – написал он.

"Ничего не понятно, но очень интересно", – отметила подписчица julia_makhnachuk.

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Подоляк родился 16 февраля 1972 года во Львове. С апреля 2020 года он – советник Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины. Начиная с 28 февраля Подоляк принимал участие в украинско-российских переговорах.

Теги: Украина, Алексей Арестович, советник, фото, психолог, Михаил Подоляк
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