"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества

"Знаю, это ощущение опустошения и злобы возникает, когда ты только наколотил тесто для блинов, сел работать за ноутбуком или вошел в душ, а тут отключения света, воды и связи не по графику. Никакие отключения не сломят нас. Кафе готовят фильтр под светом фонариков. Компании подключают генераторы. Под светом лампы с аккумуляторами люди читают книги. Дети играют в настольные игры, сознательно экономя электроэнергию. Девушки шуруют на 35-й этаж пешком к косметологу. Мы работаем в кафе, когда там есть свет, и едим дома, когда его нет. Отключения света легче пережить, если вы будете готовы к ним. Купите лампу на батарейках. Езжайте к друзьям, у которых есть свет. Выходите на улицу, чтобы прогуляться, пока не слишком холодно. Поиграйте с собакой. Предварительно готовьте чай в термосе. Я знаю, что мы со всем справимся и обязательно будем жить свободной, комфортной и безопасной жизнью. Без освещения прекрасно видны звезды. И эти звезды – украинцы", – написал он.
Переглянути цей допис в Instagram
Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").
Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".
После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев+1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".
Сейчас развивает свой YouTube-канал.