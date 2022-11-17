"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества

"Знаю, это ощущение опустошения и злобы возникает, когда ты только наколотил тесто для блинов, сел работать за ноутбуком или вошел в душ, а тут отключения света, воды и связи не по графику. Никакие отключения не сломят нас. Кафе готовят фильтр под светом фонариков. Компании подключают генераторы. Под светом лампы с аккумуляторами люди читают книги. Дети играют в настольные игры, сознательно экономя электроэнергию. Девушки шуруют на 35-й этаж пешком к косметологу. Мы работаем в кафе, когда там есть свет, и едим дома, когда его нет. Отключения света легче пережить, если вы будете готовы к ним. Купите лампу на батарейках. Езжайте к друзьям, у которых есть свет. Выходите на улицу, чтобы прогуляться, пока не слишком холодно. Поиграйте с собакой. Предварительно готовьте чай в термосе. Я знаю, что мы со всем справимся и обязательно будем жить свободной, комфортной и безопасной жизнью. Без освещения прекрасно видны звезды. И эти звезды – украинцы", – написал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олексiй Дурнєв (@aleksey_durnev)