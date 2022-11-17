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17 ноября, 2022
 
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Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди

Никитюк: Начитались ваших классных комментариев под песней в YouTube и задремали
Никитюк: Начитались ваших классных комментариев под песней в YouTube и задремали
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская ведущая Леся Никитюк 17 ноября в Stories Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своим псом Рафиком.

Никитюк позировала в трикотажной майке в обияжку, под которой засветила рельеф груди.

"Это мы начитались ваших классных комментариев под песней в YouTube и задремали", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Песня, о которой телеведущая написала в посте, это обновленная кавер-версия композиции украинской певицы Софии Ротару "Только этого мало", которую та спела в 1988 году. 

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, грудь, декольте
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