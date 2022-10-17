Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью

Элла – дочь Дэниела Крейга от брака с актрисой Фионой Лаудон. Родители развелись, когда девочке было всего два года.

Девушка пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой, а еще моделью и телеведущей, сообщает ресурс.