Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью

Дэниела Крейга на премьере сопровождала высокая стройная блондинка
Фото: EPA
54-летний британский актер Дэниел Крейг посетил премьеру фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" на вечере закрытия Лондонского кинофестиваля. Компанию актеру, известному всему миру по роли Агента 007, составила молодая стройная блондинка. Это оказалась старшая дочь Крейга 30-летняя Элла Крейг, пишет сайт Yahoo! movies.
Элла – дочь Дэниела Крейга от брака с актрисой Фионой Лаудон. Родители развелись, когда девочке было всего два года.
Девушка пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой, а еще моделью и телеведущей, сообщает ресурс.
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