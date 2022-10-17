Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
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Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью

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Дэниела Крейга на премьере сопровождала высокая стройная блондинка
Дэниела Крейга на премьере сопровождала высокая стройная блондинка
Фото: EPA

54-летний британский актер Дэниел Крейг посетил премьеру фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" на вечере закрытия Лондонского кинофестиваля. Компанию актеру, известному всему миру по роли Агента 007, составила молодая стройная блондинка. Это оказалась старшая дочь Крейга 30-летняя Элла Крейг, пишет сайт Yahoo! movies.

Элла – дочь Дэниела Крейга от брака с актрисой Фионой Лаудон. Родители развелись, когда девочке было всего два года.

Девушка пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой, а еще моделью и телеведущей, сообщает ресурс.

Теги: кино, Великобритания, Лондон, Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, семья
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