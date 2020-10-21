Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2020
 
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Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой

Продюсеры бондианы во время съемок одного из трюков в фильме о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда "Не время умирать" использовали около 30 тыс. литров сладкой газировки для полива мостовой.

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"Не время умирать" последний фильм бондианы с участием Крейга
"Не время умирать" – последний фильм бондианы с участием Крейга
Фото: 007 / Instagram

Постановщик трюков в фильме о спецагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" Ли Моррисон в интервью изданию NME сообщил, что продюсеры потратили £55 тыс. (порядка 2 млн грн) на покупку сладкой газировки, которая была затем вылита на скользкую мостовую. 

По словам Моррисона, это было сделано для того, чтобы Пол Эдвардс – дублер актера Дэниела Крейга, играющего в картине главную роль, – мог выполнить сложный трюк на мотоцикле.

Моррисон отметил, что идея полить мостовую сладкой газировкой принадлежала самому Крейгу – после того, как напиток высох, мостовая стала липкой и это позволило избежать скольжения колес. Всего для этих целей понадобилось около 30 тыс. литров напитка.

Постановщик трюков подчеркнул, что после завершения съемок этого фрагмента, мостовая была вымыта и имела сияющий вид

Премьера 25-го фильма бондианы "Не время умирать" с участием Крейга состоится в апреле 2021 года.

Это последний фильм, в котором актер сыграл роль спецагента. Ранее он снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать", премьера которого перенесена с осени 2020 года на весну 2021-го. 

Продюсер бондианы Барбара Брокколи в интервью, которое опубликовано 14 октября на сайте издания Total Film, заявила, что новый кастинг на роль Бонда будет объявлен после премьеры юбилейной картины.

Теги: кино, Джеймс Бонд, Дэниел Крейг
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