"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода

Украинский режиссер Алан Бадоев и телеведущая Жанна Бадоева расстались в 2012 году после девяти лет брака.

Бадоева: Если вам комфортно находиться в отношениях, где никто ничего не чувствует, это ваше право Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Экс-супруга украинского режиссера Алана Бадоева, телеведущая Жанна Бадоева в интервью, которое 5 февраля было опубликовано на сайте "Телеграф", заявила, что после развода они с бывшим мужем сохранили дружеские отношения.

"У нас всего одна жизнь, и проживать ее нужно так, как вы считаете нужным, как вам комфортно. И если, находясь в отношениях с любимым человеком, понимаете, что страсть, любовь или иные чувства прошли, нужно находить в себе смелость и расходиться. Если вам комфортно находиться в отношениях, где уже никто ничего не чувствует друг к другу, это тоже ваше право. Мы с Аланом остались в отличных дружеских отношениях – и это прекрасно", – рассказала ведущая.

Бадоевы развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. В браке у пары родилась дочь Лолита (2005). От предыдущих отношений с Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".



