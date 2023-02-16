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16 февраля, 2023
 
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"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео

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Фон дер Ляйен: Мы в Евросоюзе думаем о вас каждый день.
Фон дер Ляйен: Мы в Евросоюзе думаем о вас каждый день. 
Фото: ЕРА

Президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен получила от учеников Калушского лицея №10 (Ивано-Франковская область) посылку с украинскими сувенирами, детскими рисунками и их школьными фотографиями. Об этом она сообщила 16 февраля в Instagram, разместив видео, в котором запечатлена с подарками.

-ла-ла!"  восхитилась политик, открыв синюю коробку с подарками. Она показала на камеру вышитый рушник, детские рисунки со словами благодарности, а также фотоснимки.

"Спасибо за ваши трогательные письма и рисунки из Украины, и за прекрасный рушник, который вы мне прислали. Ваша доброта и творчество действительно украсили мой день, – написала фон дер Ляйен. – Я хочу, чтобы вы знали, что мы в Евросоюзе думаем о вас каждый день. Ваша храбрость в эти темные времена восхищает, и вы вдохновляете нас всех. Когда в Украине вернется мир, мы будем работать с вами над восстановлением вашей прекрасной страны".

Она добавила, что всегда будет беречь полученные письма и рисунки от украинских детей.

"Мечтаю о мирной и процветающей Украине, которая однажды станет частью семьи Евросоюза",  добавила фон дер Ляйен.

Контекст:

Урсула фон дер Ляйен является председателем Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года. Она стала первой в истории женщиной, которая занимает эту должность.

До этого фон дер Ляйен в немецком правительстве занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов и министра обороны, став первой женщиной-министром в министерстве обороны Германии.

До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. До 2022 года преподавала на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера.  

В браке с профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном у пары родилось семеро детей.

Политик активно поддерживает Украину на международной арене, осуждая российскую агрессию. Свою поддержку фон дер Ляйен в том числе демонстрирует во время публичных выступлений с помощью нарядов, комбинируя одежду цветов украинского флага или же дополняя свои образы значками с желто-синими лентами.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ивано-Франковск, Еврокомиссия, Калуш, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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