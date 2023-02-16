"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео

Фон дер Ляйен: Мы в Евросоюзе думаем о вас каждый день. Фото: ЕРА

"О-ла-ла!" – восхитилась политик, открыв синюю коробку с подарками. Она показала на камеру вышитый рушник, детские рисунки со словами благодарности, а также фотоснимки.

"Спасибо за ваши трогательные письма и рисунки из Украины, и за прекрасный рушник, который вы мне прислали. Ваша доброта и творчество действительно украсили мой день, – написала фон дер Ляйен. – Я хочу, чтобы вы знали, что мы в Евросоюзе думаем о вас каждый день. Ваша храбрость в эти темные времена восхищает, и вы вдохновляете нас всех. Когда в Украине вернется мир, мы будем работать с вами над восстановлением вашей прекрасной страны".



Она добавила, что всегда будет беречь полученные письма и рисунки от украинских детей.



"Мечтаю о мирной и процветающей Украине, которая однажды станет частью семьи Евросоюза", – добавила фон дер Ляйен.

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