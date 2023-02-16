"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео

"О-ла-ла!" – восхитилась политик, открыв синюю коробку с подарками. Она показала на камеру вышитый рушник, детские рисунки со словами благодарности, а также фотоснимки.
"Спасибо за ваши трогательные письма и рисунки из Украины, и за прекрасный рушник, который вы мне прислали. Ваша доброта и творчество действительно украсили мой день, – написала фон дер Ляйен. – Я хочу, чтобы вы знали, что мы в Евросоюзе думаем о вас каждый день. Ваша храбрость в эти темные времена восхищает, и вы вдохновляете нас всех. Когда в Украине вернется мир, мы будем работать с вами над восстановлением вашей прекрасной страны".
Она добавила, что всегда будет беречь полученные письма и рисунки от украинских детей.
"Мечтаю о мирной и процветающей Украине, которая однажды станет частью семьи Евросоюза", – добавила фон дер Ляйен.
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Урсула фон дер Ляйен является председателем Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года. Она стала первой в истории женщиной, которая занимает эту должность.
До этого фон дер Ляйен в немецком правительстве занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов и министра обороны, став первой женщиной-министром в министерстве обороны Германии.
До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. До 2022 года преподавала на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера.
В браке с профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном у пары родилось семеро детей.
Политик активно поддерживает Украину на международной арене, осуждая российскую агрессию. Свою поддержку фон дер Ляйен в том числе демонстрирует во время публичных выступлений с помощью нарядов, комбинируя одежду цветов украинского флага или же дополняя свои образы значками с желто-синими лентами.