Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди

Подбирайте бюстгальтер по размеру. Он не должен приносить дискомфорт, стеснять движения, сидеть слишком свободно или впиваться в кожу. При занятиях спортом нужно надевать специальный поддерживающий спортивный лиф, так вы защитите свою грудь от растягивания.

Никогда не загорайте топлес. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами, так как агрессивные лучи ультрафиолета губительно влияют не только на кожу, но и на ткани груди, что увеличивает риски заболевания раком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)

Не практикуйте быстрое похудение. Быстрый сброс или набор веса оставляет на груди растяжки, от которых потом очень сложно избавиться. Поэтому ради красоты жестких диет не стоит придерживаться, так как в итоге этой же красотой и пожертвуешь.

Очищайте кожу. Еженедельно делайте легкий пилинг кожи на груди, отшелушивая ее от всего лишнего.

Увлажняйте ежедневно кожу груди. Женское декольте имеет небольшое количество сальных желез, поэтому нуждается в дополнительном увлажнении. Если кожу бюста не радовать кремами и масками, то она быстро потеряет свою эластичность, упругость и молодость.

Помните про физические упражнения. Известно, что сама грудь не имеет мышц и поддерживается мышечным каркасом грудной клетки. Именно для лучшей поддержки необходимо регулярное выполнение простого комплекса упражнений для этой группы мышц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)

Не забывайте про контрастный душ. Смена температурного режима воды в душе благотворно влияет на все тело. Укрепляются сосуды и улучшается общее состояние кожи. При этом во время принятия душа полезно делать легкий массаж груди, например, при помощи массажной рукавички или мочалки из натуральных волокон, двигаясь (что важно) вверх, от груди к шее.

Следите за своей осанкой. Именно расправленные плечи и гордо поднятая голова являются обязательными спутниками красивой, соблазнительной груди. Сгорбленная спина и сутулость ускоряют процесс обвисания груди, особенно если идет речь о бюсте внушительных размеров.

Ешьте больше овощей. Употребление большего количества овощей семейства крестоцветных (брокколи, капуста), зелени, моркови, помидоров, цитрусовых, ягод и вишни полезно для здоровья бюста.

Избавьтесь от вредных привычек. Риск многих видов рака, включая рак груди и других проблем со здоровьем, увеличивается, если вы курите. Злоупотребление алкоголем негативно отражается на состоянии женской груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)