Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2021
 
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Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди

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Кузнецова советует не загорать топлес и тщательно увлажнять кожу груди
Кузнецова советует не загорать топлес и тщательно увлажнять кожу груди
Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

Plus-size-модель и обладательница самой большой груди в Украине Мила Кузнецова в комментарии журналистам "1+1" поделилась секретами правильного ухода за декольте.

Подбирайте бюстгальтер по размеру. Он не должен приносить дискомфорт, стеснять движения, сидеть слишком свободно или впиваться в кожу. При занятиях спортом нужно надевать специальный поддерживающий спортивный лиф, так вы защитите свою грудь от растягивания.

Никогда не загорайте топлес. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами, так как агрессивные лучи ультрафиолета губительно влияют не только на кожу, но и на ткани груди, что увеличивает риски заболевания раком.

Не практикуйте быстрое похудение. Быстрый сброс или набор веса оставляет на груди растяжки, от которых потом очень сложно избавиться. Поэтому ради красоты жестких диет не стоит придерживаться, так как в итоге этой же красотой и пожертвуешь.

Очищайте кожу. Еженедельно делайте легкий пилинг кожи на груди, отшелушивая ее от всего лишнего.

Увлажняйте ежедневно кожу груди. Женское декольте имеет небольшое количество сальных желез, поэтому нуждается в дополнительном увлажнении. Если кожу бюста не радовать кремами и масками, то она быстро потеряет свою эластичность, упругость и молодость.

Помните про физические упражнения. Известно, что сама грудь не имеет мышц и поддерживается мышечным каркасом грудной клетки. Именно для лучшей поддержки необходимо регулярное выполнение простого комплекса упражнений для этой группы мышц.

Не забывайте про контрастный душ. Смена температурного режима воды в душе благотворно влияет на все тело. Укрепляются сосуды и улучшается общее состояние кожи. При этом во время принятия душа полезно делать легкий массаж груди, например, при помощи массажной рукавички или мочалки из натуральных волокон, двигаясь (что важно) вверх, от груди к шее.

Следите за своей осанкой. Именно расправленные плечи и гордо поднятая голова являются обязательными спутниками красивой, соблазнительной груди. Сгорбленная спина и сутулость ускоряют процесс обвисания груди, особенно если идет речь о бюсте внушительных размеров.

Ешьте больше овощей. Употребление большего количества овощей семейства крестоцветных (брокколи, капуста), зелени, моркови, помидоров, цитрусовых, ягод и вишни полезно для здоровья бюста.

Избавьтесь от вредных привычек. Риск многих видов рака, включая рак груди и других проблем со здоровьем, увеличивается, если вы курите. Злоупотребление алкоголем негативно отражается на состоянии женской груди.

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1". Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Теги: грудь, Мила Кузнецова, бюст
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