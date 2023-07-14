"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах

Никитюк: Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я буду любить их меньше. Но это не так. Я буду любить всех Фото: lesia_nikituk / Instagram

По словам ведущей, сейчас ей импонируют свободные отношения "без привязок".

Она также с иронией упомянула слухи о своей личной жизни, распространяемые украинским блогером Богданом Беспаловым. В начале июля он заявил, что Никитюк встречалась то ли с режиссером, то ли с оператором, который ее продвигал на телевидении, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину бросил ведущую и сбежал за границу.

"Серьезные отношения закончились в прошлом году. Ну вы же читали о режиссере и операторе", – написала ведущая, сопроводив текст смеющимся смайлом.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

На вопрос о том, как относится к изменам, Никитюк заявила, что это больно.

"Но все, кто должен быть с тобой, – будут. Все, кто – нет, – отпадут автоматически", – написала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Общаясь с подписчицами, Никитюк также высказалась о "мужчинах-козлах".

"Общаться с козлами – это все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее", – лаконично написала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Знаменитость также призналась, что любит детей и хочет стать матерью.

"Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я буду любить их меньше. Но это не так. Я буду любить всех", – написала ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram