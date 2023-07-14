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14 июля, 2023
 
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"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах

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Никитюк: Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я буду любить их меньше. Но это не так. Я буду любить всех
Никитюк: Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я буду любить их меньше. Но это не так. Я буду любить всех
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 13 июля, общаясь в Instagram Stories с подписчиками, рассказала, состоит ли сейчас в отношениях, планирует ли стать матерью и как относится к изменам.

По словам ведущей, сейчас ей импонируют свободные отношения "без привязок". 

Она также с иронией упомянула слухи о своей личной жизни, распространяемые украинским блогером Богданом Беспаловым. В начале июля он заявил, что Никитюк встречалась то ли с режиссером, то ли с оператором, который ее продвигал на телевидении, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину бросил ведущую и сбежал за границу.

"Серьезные отношения закончились в прошлом году. Ну вы же читали о режиссере и операторе",  написала ведущая, сопроводив текст смеющимся смайлом.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

На вопрос о том, как относится к изменам, Никитюк заявила, что это больно.

"Но все, кто должен быть с тобой,  будут. Все, кто – нет, – отпадут автоматически", – написала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Общаясь с подписчицами, Никитюк также высказалась о "мужчинах-козлах".

"Общаться с козлами – это все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее", – лаконично написала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Знаменитость также призналась, что любит детей и хочет стать матерью.

"Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я буду любить их меньше. Но это не так. Я буду любить всех", – написала ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других передач.

В настоящее время Никитюк снимается в шоу "Хто зверху?" на "Новом канале"

35-летняя Никитюк не комментирует личную жизнь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Леся Никитюк, измена
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