"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах

По словам ведущей, сейчас ей импонируют свободные отношения "без привязок".
Она также с иронией упомянула слухи о своей личной жизни, распространяемые украинским блогером Богданом Беспаловым. В начале июля он заявил, что Никитюк встречалась то ли с режиссером, то ли с оператором, который ее продвигал на телевидении, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину бросил ведущую и сбежал за границу.
"Серьезные отношения закончились в прошлом году. Ну вы же читали о режиссере и операторе", – написала ведущая, сопроводив текст смеющимся смайлом.
На вопрос о том, как относится к изменам, Никитюк заявила, что это больно.
"Но все, кто должен быть с тобой, – будут. Все, кто – нет, – отпадут автоматически", – написала она.
Общаясь с подписчицами, Никитюк также высказалась о "мужчинах-козлах".
"Общаться с козлами – это все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее", – лаконично написала она.
Знаменитость также призналась, что любит детей и хочет стать матерью.
"Племянницы переживают, что когда у меня будут свои дети, я буду любить их меньше. Но это не так. Я буду любить всех", – написала ведущая.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других передач.
В настоящее время Никитюк снимается в шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
35-летняя Никитюк не комментирует личную жизнь.