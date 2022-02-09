"Обычные шарлатаны и конченые люди". Дочь Заворотнюк отреагировала на комментарии врачей о болезни матери

"Почему врачи рассказывают подробности про вашу маму? А как же врачебная тайна?" – спросили у блогера подписчики.

"Я имена этих врачей слышу впервые, обычные шарлатаны и просто конченые люди", – написала она в публикации.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram