"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала рабочие моменты со съемочной площадки клипа на композицию "Все було добре", презентация которой состоялась в конце ноября, и рассказала, что в этой видеоработе символизировал автомобиль.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 7 декабря разместила в Instagram ролик, в котором показано закулисье съемок клипа на новую композицию "Все було так".

"Впервые за 10 лет существования группы в клипе мы показываем нашу с вами love story. Мы открываем всю душу, открываем себя и свою любовь к вам", – анонсировала видео Санина.

В ролике в том числе показано, как проходили съемки романтических сцен с участием Саниной и ее мужа, продюсера и музыканта группы Валерия Бебко.

Артистка отметила, что автомобиль, в котором снимались их с мужем поцелуи, является символом супружеских отношений.

"В клипе машина – это будто бы наши отношения, в которые мы с Валом сели много лет назад и едем. Бывает разное в этих отношениях – разная погода за бортом, и грозы, и молнии, и солнце. Но там классно вдвоем, и именно эту атмосферу мы хотели передать", – подчеркнула Санина.

"Обожаю making of. Чувство, что ты находишься и проживаешь этот день вместе с вами", – отреагировали на ролик фолловеры.

"Очень цепляет, молодцы", – прокомментировали ролик пользователи сети.

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Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились, а осенью 2015 года у них родился сын.

Премьера клипа "Все було так" состоялась 24 ноября. В новой видеоработе впервые снялся пятилетний сын музыкантов.