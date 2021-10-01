"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове

В сентябре 2021 года Кличко прокомментировал слухи о разводе с женой, заявив, что состоит в браке Фото: ЕРА (архив 2014)

"Это творческий эксперимент. Снимали видео для моего нового музыкального проекта и в этом процессе сделали несколько фотографий", – прокомментировала она снимок.

По словам супруги киевского мэра, она занялась музыкой "для удовольствия".

Наталья Кличко также подчеркнула, что ей нравится то, как она получилась на фото.

"Очень красиво и аутентично", – оценили фото подписчики.

View this post on Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)