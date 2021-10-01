"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове

"Это творческий эксперимент. Снимали видео для моего нового музыкального проекта и в этом процессе сделали несколько фотографий", – прокомментировала она снимок.
По словам супруги киевского мэра, она занялась музыкой "для удовольствия".
Наталья Кличко также подчеркнула, что ей нравится то, как она получилась на фото.
"Очень красиво и аутентично", – оценили фото подписчики.
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Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".
В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.
Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.
В сентябре 2021 года Кличко прокомментировал слухи о разводе с женой, заявив, что состоит в браке.