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01 октября, 2021
 
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"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове

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В сентябре 2021 года Кличко прокомментировал слухи о разводе с женой, заявив, что состоит в браке
В сентябре 2021 года Кличко прокомментировал слухи о разводе с женой, заявив, что состоит в браке
Фото: ЕРА (архив 2014)

Проживающая в Германии жена киевского мэра Виталия Кличко Наталья 30 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в солнечных лучах посреди поля в белом платье свободного кроя с венком на голове.

"Это творческий эксперимент. Снимали видео для моего нового музыкального проекта и в этом процессе сделали несколько фотографий", – прокомментировала она снимок.

По словам супруги киевского мэра, она занялась музыкой "для удовольствия". 

Наталья Кличко также подчеркнула, что ей нравится то, как она получилась на фото. 

"Очень красиво и аутентично", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. 

В сентябре 2021 года Кличко прокомментировал слухи о разводе с женой, заявив, что состоит в браке.

Теги: Виталий Кличко, дети, семья, Наталия Кличко
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