"Очень любит русских и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал

Клопотенко: Еда не может быть вне политики Фото: klopotenko / Instagram

"Мировая премия внесла рестораны наших соседей в свой список на премию. Но во-первых, еда не может быть вне политики. Во-вторых, страницу премии я вам указал", – написал Клопотенко.

Он отметил, что в число номинантов попали 10 ресторанов из РФ.

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По словам украинского ресторатора, после того, как украинцы начали писать на сайте премии о недопустимости номинировать заведения из страны-агрессора, организаторы премии удалили все комментарии и закрыли их.

Клопотенко в своем новом посте поставил активную ссылку на страницу Гелене Пиетрини, которая является основательницей премии, ожидая услышать ее комментарий.

"Она и сейчас у себя на странице удаляет комментарии, не может понять, что делает, потому что очень любит русских и их деньги", – спустя время резюмировал эксперт.

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