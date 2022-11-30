Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2022
 
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"Очень любит русских и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал

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Клопотенко: Еда не может быть вне политики
Клопотенко: Еда не может быть вне политики
Фото: klopotenko / Instagram

Организаторы ресторанной премии La Liste, которая ежегодно публикует рейтинг 1 тыс. лучших в мире ресторанов, внесла в список претендентов российские заведения. На это обратил внимание украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко, разместив 29 ноября в Instagram соответствующий пост.

"Мировая премия внесла рестораны наших соседей в свой список на премию. Но во-первых, еда не может быть вне политики. Во-вторых, страницу премии я вам указал", – написал Клопотенко.

Он отметил, что в число номинантов попали 10 ресторанов из РФ.

По словам украинского ресторатора, после того, как украинцы начали писать на сайте премии о недопустимости номинировать заведения из страны-агрессора, организаторы премии удалили все комментарии и закрыли их. 

Клопотенко в своем новом посте поставил активную ссылку на страницу Гелене Пиетрини, которая является основательницей премии, ожидая услышать ее комментарий. 

"Она и сейчас у себя на странице удаляет комментарии, не может понять, что делает, потому что очень любит русских и их деньги", – спустя время резюмировал эксперт.

Контекст:

La Liste была основана в Париже в 2014 году как альтернатива британскому рейтингу The World's 50 Best.

Теги: ресторан, ресторатор, Евгений Клопотенко
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