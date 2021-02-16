Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2021
 
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"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась

Победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова до беременности весила 56 кг.

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Квиткова ожидает появление первенца в июле 2021 года
Квиткова ожидает появление первенца в июле 2021 года
Фото: kvittkova / Instagram

Беременная блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова 15 февраля в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что за время беременности набрала семь килограммов.

"Я хорошенько поправляюсь. Сейчас вешу уже 62 кг. До беременности была 55–56. Очень растут бедра и ляжки", – написала она.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: kvittkova / Instagram

Квиткова отметила, что сын должен родиться в июле.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: kvittkova / Instagram

В мае 2020 года Квиткова вышла замуж за главного героя шоу "Холостяк", ведущего Никиту Добрынина, 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. В ноябре супруги сообщили о покупке дома.

20 января 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится ребенок – 13 февраля стало известно, что это будет сын.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. В 2017 году был назначен главным редактором мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений. Брак с Добрыниным – первый в ее биографии.

Девятый сезон реалити-шоу "Холостяк" состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Теги: дети, беременность, семья, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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