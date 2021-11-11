"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки

"Для прогулки предлагаю сварить чай масала с молоком и пряным ромом", – написала она.
Для приготовления коктейля нужно смешать палочки корицы, гроздику, кардамон, бадьян, черный чай с бергамотом. Добавить 250–300 мл воды и сварить концентрат. Процедить и смешать с горячим молоком и сахарным сиропом.
"Это очень вкусный коктейль", – заверила Зиневич.
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При приготовлении алкогольных коктейлей необходимо учитывать возможные медицинские противопоказания. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
Ингредиенты, которые используются в рецепте, в индивидуальных случаях могут быть аллергенами.