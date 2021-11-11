"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки

"Для прогулки предлагаю сварить чай масала с молоком и пряным ромом", – написала она.

Для приготовления коктейля нужно смешать палочки корицы, гроздику, кардамон, бадьян, черный чай с бергамотом. Добавить 250–300 мл воды и сварить концентрат. Процедить и смешать с горячим молоком и сахарным сиропом.

"Это очень вкусный коктейль", – заверила Зиневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)