Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе

Зарицкая: Сейчас уже ставлю себя на место невесты Фото: kazka.band / Instagram

По словам певицы, сейчас они живут вместе в ее доме под Киевом. Пара приняла решение съехаться за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам 30-летней Зарицкой, у нее будет две свадебные церемонии: одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря.

"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьба [будет] после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было хорошо жить в свободной стране", – отметила артистка.