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28 февраля, 2023
 
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Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе

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Зарицкая: Сейчас уже ставлю себя на место невесты
Зарицкая: Сейчас уже ставлю себя на место невесты
Фото: kazka.band / Instagram

Участница украинской группы Kazka Александра Зарицкая после победы планирует сыграть свадьбу со своим возлюбленным, музыкантом и motion-дизайнером украинской группы Hawx Павлом Тараненко. Об этом она сообщила в передаче ЖВЛ, которая 28 февраля вышла в эфире канала "1+1" Україна".

По словам певицы, сейчас они живут вместе в ее доме под Киевом. Пара приняла решение съехаться за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам 30-летней Зарицкой, у нее будет две свадебные церемонии: одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря.

"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьба [будет] после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было хорошо жить в свободной стране", – отметила артистка.

Контекст:

Зарицкая перестала скрывать отношения с Тараненко в октябре 2022 года, опубликовав совместное фото

Во время участия в проекте "Танцы со звездами", осенью 2021 года, Зарицкой приписывали роман с ее партнером, танцовщиком Юрием Мешковым.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Закарпатье, любовь, семья, Александра Зарицкая
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