"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс

"Ох, хорошо мой новый телефон работает", – подписал снимок 34-летний артист.
Фото Пейджа набрало почти 2 млн лайков и больше 25 тыс. комментариев.
"Зеркало тоже неплохо работает", – похвалила формы актера tourmaliiine.
"Ты такой горячий, что скоро телефон сломается", – считает ianjamesdaniel.
"Так красив", – написал swampyk_.
"Ого, у тебя еще есть матка", – удивился cory__dean.
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В декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.
В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.
Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".