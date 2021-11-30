"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс

"Ох, хорошо мой новый телефон работает", – подписал снимок 34-летний артист.

Фото Пейджа набрало почти 2 млн лайков и больше 25 тыс. комментариев.

"Зеркало тоже неплохо работает", – похвалила формы актера tourmaliiine.

"Ты такой горячий, что скоро телефон сломается", – считает ianjamesdaniel.

"Так красив", – написал swampyk_.

"Ого, у тебя еще есть матка", – удивился cory__dean.

Контекст:

В декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".