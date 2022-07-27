"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке

Артистка позирует в кадре в гардеробной, стоя босой на коврике. Свой образ она дополнила желтой кепкой и белой туникой.

В комментарии к фото Дорофеева рассказала, что не отменяет тренировки даже в самых сложных ситуациях.

"Ох и конфетка", – оценили фото подписчики.

"Ой, какая же она красивая", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)