"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке

Артистка позирует в кадре в гардеробной, стоя босой на коврике. Свой образ она дополнила желтой кепкой и белой туникой.
В комментарии к фото Дорофеева рассказала, что не отменяет тренировки даже в самых сложных ситуациях.
"Ох и конфетка", – оценили фото подписчики.
"Ой, какая же она красивая", – восхитились в сети.
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Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке. Сейчас она формирует украиноязычный репертуар.
Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Она выступает в европейских странах с благотворительными концертами в поддержку Украины.