  "Он рад". Писательница Сиболд извинилась перед человеком, который провел в тюрьме 16 лет после ее ложного обвинения в изнасиловании

В своем заявлении писательница сообщила, что сожалеет из-за того, что у Бродуотера "была несправедливо отнята его жизнь".
По словам Сиболд, она понимает, что ее извинения ничего не могут изменить. Она также подчеркнула, что вынесение оправдательного приговора несправедливо осужденному Бродуотеру означает, что ее настоящий насильник "вероятно, никогда не будет наказан".
Адвокаты Бродуотера заявили: "Он рад, что она извинилась".
Сиболд в 1999 году издала автобиографический роман "Счастливая", в котором подробно описала, как была изнасилована в возрасте 18 лет (1981 год), когда училась в Сиракузском университете. Позже она обратилась в полицию с заявлением, в котором уведомила, что встретила на улице своего насильника, и указала на Бродуотера, после чего тот был арестован.
Суд признал Бродуотера виновным и приговорил к 16 годам заключения. Он освободился в 1998 году, а 22 ноября был оправдан после повторного рассмотрения дела.