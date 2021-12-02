  "Он рад". Писательница Сиболд извинилась перед человеком, который провел в тюрьме 16 лет после ее ложного обвинения в изнасиловании

Сиболд заявила, что сожалеет из-за того, что у Бродуотера "была несправедливо отнята его жизнь" Видео: BBC News / YouTu

В своем заявлении писательница сообщила, что сожалеет из-за того, что у Бродуотера "была несправедливо отнята его жизнь".

По словам Сиболд, она понимает, что ее извинения ничего не могут изменить. Она также подчеркнула, что вынесение оправдательного приговора несправедливо осужденному Бродуотеру означает, что ее настоящий насильник "вероятно, никогда не будет наказан".

Адвокаты Бродуотера заявили: "Он рад, что она извинилась".

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Видео: BBC News / YouTube