  "Она у меня ночевала. Украла перчатки. Говорю: "Зачем?" Расплакалась". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги

Саладуха: Думаю: "Где же делась моя подружка?" Она не звонит, не пишет Фото: olga_saladukha / Instagram

Саладуха не стала называть ее имени.

"В школе была у меня подружка – не из богатой семьи. Мы вместе ходили на легкую атлетику, нашли точки соприкосновения, я понимала, что ей сложно, – делилась одеждой, едой. Она у меня ночевала. В какой-то период она у меня украла перчатки. Говорю: "Ну зачем ты это сделала?" Она расплакалась: "Извини, извини", – рассказала Саладуха.

Спортсменка призналась, что тогда простила кражу, но после окончания школы ситуация повторилась.

"Она приехала, заняла деньги у моей бабушки и пропала. Я даже этого не знала. Потом думаю: "Где же делась моя подружка?" Она не звонит, не пишет. Встретила случайно ее маму, говорю: "Где?" Она: "Ты же знаешь, она заняла денег, не может отдать". Я говорю: "А зачем?" – "Она хотела отпраздновать день рождения". То есть она не вернула деньги и отказалась от меня. Для меня это было предательством", – подытожила нардеп.

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Видео: ОСТРОВ / YouTube