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21 февраля, 2022
 
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"Она у меня ночевала. Украла перчатки. Говорю: "Зачем?" Расплакалась". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги

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Саладуха: Думаю: "Где же делась моя подружка?" Она не звонит, не пишет
Саладуха: Думаю: "Где же делась моя подружка?" Она не звонит, не пишет
Фото: olga_saladukha / Instagram

Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады 2012 года по легкой атлетике и нардеп от "Слуги народа" Ольга Саладуха в интервью, которое 18 февраля вышло на YouTube-канале "Остров", рассказала о предательстве своей школьной подруги.

Саладуха не стала называть ее имени.

"В школе была у меня подружка – не из богатой семьи. Мы вместе ходили на легкую атлетику, нашли точки соприкосновения, я понимала, что ей сложно, – делилась одеждой, едой. Она у меня ночевала. В какой-то период она у меня украла перчатки. Говорю: "Ну зачем ты это сделала?" Она расплакалась: "Извини, извини", – рассказала Саладуха.

Спортсменка призналась, что тогда простила кражу, но после окончания школы ситуация повторилась.

"Она приехала, заняла деньги у моей бабушки и пропала. Я даже этого не знала. Потом думаю: "Где же делась моя подружка?" Она не звонит, не пишет. Встретила случайно ее маму, говорю: "Где?" Она: "Ты же знаешь, она заняла денег, не может отдать". Я говорю: "А зачем?" – "Она хотела отпраздновать день рождения". То есть она не вернула деньги и отказалась от меня. Для меня это было предательством", – подытожила нардеп.

ВИДЕО
Видео: ОСТРОВ / YouTube
Контекст:

Саладуха родилась в 1983 году в Донецке. Она – заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира 2011 года, чемпионка Европы 2010 года и многократная чемпионка Украины по прыжкам в длину.

В 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне в тройном прыжке Саладуха заняла третье место.

Спортсменка замужем. Вместе с супругом, украинским велогонщиком Денисом Костюком воспитывает дочь Диану.

С 2019 года является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Теги: спорт, депутаты, предательство, деньги, спортсмены, одежда, Ольга Саладуха
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