"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе

О романе Леонардо ДиКаприо и Камилы Морроне стало известно в январе 2019 года Фото: dicapriophoto / Instagram, camilamorrone/ Instagram

В публикации отмечается, что "они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит", и "ДиКаприо не мог оторвать рук от Морроне, когда они плескались в воде".

6 января фото пары были опубликованы на одной из фан-страниц актера в Instagram.

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