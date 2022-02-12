Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2022
 
Новости

"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алла Пугачева: Надо просто быть счастливой
Алла Пугачева: Надо просто быть счастливой
Фото: pugacheva_alla_ / Instagram

72-летняя российская певица Алла Пугачева 12 февраля на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором рассказала, как она реагирует на критику в свой адрес.

"Дорогие мои друзья. У меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо просто быть счастливой, и они этого не переживут", – прокомментировала она в ролике.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019-м по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Теги: Алла Пугачева, видео, певица, хейт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей Актуально
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина
Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде
  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу
  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS