  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео

"Они очень аппетитные на вид, ароматные и нежные, а мясная начинка сочная", – рассказала блогер.
Для приготовления теста понадобятся:
Готовое тесто нужно оставить на 15 минут, а тем временем нужно приготовить начинку – особенностью бендериков является то, что на блины кладется сырой фарш.
Для начинки нужно взять:
Из готовых блинов формируем бендерики – разрезаем блин пополам, тонким шаром выкладываем начинку и сворачиваем блин одним концом к центру, а вторым прикрываем сверху. Сформированные бандерики жарим в кляре.
Для жарки понадобится:
Бендерики опускаем в кляр и жарим на сковороде на небольшом огне по четыре минуты с каждой стороны под крышкой. Из указанного количества продуктов получается 15 блинов и 30 бендериков.