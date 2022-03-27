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27 марта, 2022
 
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"Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео

 
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Бендерики жарятся на сковороде под крышкой
Бендерики жарятся на сковороде под крышкой
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного блога "Карпатські шкварки" 26 марта на своем YouTube-канале разместила видеорецепт приготовления бендериков с мясом.

"Они очень аппетитные на вид, ароматные и нежные, а мясная начинка сочная", – рассказала блогер.

Для приготовления теста понадобятся:

  • 500 мл молока;
  • три яйца;
  • 250 муки;
  • три ст. л. растительного масла;
  • одна ч. л. соли;
  • одна ст. л. сахара.

Готовое тесто нужно оставить на 15 минут, а тем временем нужно приготовить начинку – особенностью бендериков является то, что на блины кладется сырой фарш.

Для начинки нужно взять:

  • 600 г свиного или куриного фарша;
  • одну луковицу;
  • 50 мл холодной воды.

Из готовых блинов формируем бендерики – разрезаем блин пополам, тонким шаром выкладываем начинку и сворачиваем блин одним концом к центру, а вторым прикрываем сверху. Сформированные бандерики жарим в кляре.

Для жарки понадобится:

  • 80 мл молока;
  • три яйца;
  • соль по вкусу.

Бендерики опускаем в кляр и жарим на сковороде на небольшом огне по четыре минуты с каждой стороны под крышкой. Из указанного количества продуктов получается 15 блинов и 30 бендериков.

ВИДЕО
Видео: КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ / YouTube
Теги: молоко, соль, сахар, кулинария, рецепт
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