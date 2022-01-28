  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины

Для приготовления понадобятся:
В емкости взбиваем миксером до однородной массы творог, яйца, соль, сахар, а затем вливаем кефир и перемешиваем тесто венчиком. В образовавшуюся массу добавляем, перемешивая, муку, разрыхлитель и ванильный сахар.
После этого в емкость вливаем горячую воду, растительное масло и венчиком доводим тесто до однородного состояния.
Жарить блины необходимо на большом огне. Перед подачей на стол стопку с блинами разделяем ножом пополам и сворачиваем каждую половинку в трубочку.
"Спасибо, очень аппетитные блинчики", – написали пользователи сети.
"Отличный рецепт. Вкусно получается", – оставили отзыв зрители.