  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины

Для творожных блинов в том числе понадобятся творог, кефир, мука и яйца Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Для приготовления понадобятся:

300 г творога жирностью 9%;

300 г кефира;

два яйца;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. ванильного сахара;

250 г муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

300 мл горячей воды;

4 ст. л. растительного масла.

В емкости взбиваем миксером до однородной массы творог, яйца, соль, сахар, а затем вливаем кефир и перемешиваем тесто венчиком. В образовавшуюся массу добавляем, перемешивая, муку, разрыхлитель и ванильный сахар.

После этого в емкость вливаем горячую воду, растительное масло и венчиком доводим тесто до однородного состояния.

Жарить блины необходимо на большом огне. Перед подачей на стол стопку с блинами разделяем ножом пополам и сворачиваем каждую половинку в трубочку.

"Спасибо, очень аппетитные блинчики", – написали пользователи сети.

"Отличный рецепт. Вкусно получается", – оставили отзыв зрители.

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