  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом

"Аромат на весь дом. Самый вкусный слоеный пирог", – говорится в названии видеорецепта.

Для приготовления сначала необходимо смешать в емкости 3 яйца, 1 ч. л. соли, 100 мл растительного масла и 200 мл йогурта или кефира, а затем добавить 550 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и замесить мягкое тесто.

Готовое тесто нужно разделить на четыре равные части, а затем каждую часть раскатать на поверхности, посыпанной крахмалом. Из листов необходимо сформировать многослойные конвертики, поэтапно соединяя края.

После этого каждый конверт нужно снова раскатать в лист и с помощью формы вырезать круги диаметром примерно 26 см.

Дно формы для выпекания смазываем растопленным сливочным маслом и выкладываем на него первый круг, а сверху – оставшиеся обрезки, повторяем все точно так же со вторым кругом. Сверху на них выкладываем, равномерно распределяя, 200 г творога и накрываем третьим и четвертым кругом, чередуя с обрезками от каждого листа теста.

Пирог режем на равные части вдоль и поперек, заливаем стаканом молока, а затем – растопленным сливочным маслом.

Выпекаем 25 минут в разогретой до 175 °С духовке.

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