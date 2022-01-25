  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой

Для приготовления понадобятся:
Смешиваем в емкости яйца, сахарную пудру, лимонную цедру, солим и взбиваем миксером до белого цвета, затем добавляем растительное масло, а после, продолжая взбивать, вливаем йогурт.
В получившуюся массу добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем. Тесто укладываем в форму для выпечки кексов, предварительно смазав ее растительным маслом и посыпав мукой.
Сверху выкладываем нарезанный дольками персик – по три дольки на каждую порцию.
Кексы выпекаются в разогретой до 200 °С духовке в течение 20 минут.
При подаче на стол кексы можно посыпать сахарной пудрой.
"Спасибо за классный рецепт, просто тают во рту", – прокомментировали ролик подписчики.
"Спасибо большое за рецепт, очень оригинально и аппетитно выглядит", – написали фолловеры.