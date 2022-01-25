  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой

Для начинки подойдут любые фрукты, в том числе консервированные Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Для приготовления понадобятся:

два яйца;

100 г сахарной пудры;

цедра лимона (по желанию);

100 мл растительного масла;

100 мл натурального йогурта (можно заменить кефиром или сметаной);

200 г муки;

12 г разрыхлителя;

консервированный персик (или любые другие фрукты) для начинки.

Смешиваем в емкости яйца, сахарную пудру, лимонную цедру, солим и взбиваем миксером до белого цвета, затем добавляем растительное масло, а после, продолжая взбивать, вливаем йогурт.

В получившуюся массу добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем. Тесто укладываем в форму для выпечки кексов, предварительно смазав ее растительным маслом и посыпав мукой.

Сверху выкладываем нарезанный дольками персик – по три дольки на каждую порцию.

Кексы выпекаются в разогретой до 200 °С духовке в течение 20 минут.

При подаче на стол кексы можно посыпать сахарной пудрой.

"Спасибо за классный рецепт, просто тают во рту", – прокомментировали ролик подписчики.

"Спасибо большое за рецепт, очень оригинально и аппетитно выглядит", – написали фолловеры.

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