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23 февраля, 2022
 
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"Простой рецепт, а выглядит на миллион долларов". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут испечь трубочки с начинкой на кефирном тесте

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Трубочки выпекаются 20 минут в разогретой до 180 &deg;С духовке
Трубочки выпекаются 20 минут в разогретой до 180 °С духовке
Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Автор кулинарного YouTube-блога Yasemin Gotovit (2,26 млн подписчиков) 21 февраля опубликовала видеорецепт трубочек с творожной начинкой.

Для приготовления понадобятся: 

  • одно яйцо;
  • 50 г сахара;
  • 0,5 ч. л. ванильного сахара; 
  • щепотка соли;
  • 150 г кефира или сметаны; 
  • 100 г мягкого сливочного масла; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя; 
  • 300 г муки.

Смешиваем в емкости сахар, соль, добавляем сливочное масло, кефир, муку и разрыхлитель, а затем быстро замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 10 минут.

Делим тесто на 20 ровных частей, формируем их них шарики, а затем из каждого раскатываем лист диаметром 12 см. Делаем на листе несколько неполных продольных разрезов, на целую часть выкладываем начинку и сворачиваем лист в трубочку. Для начинки можно использовать творог, сгущенку, джем. 

Трубочки выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем смесью из яичного желтка и молока и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут. 

Перед подачей трубочки можно посыпать сахарной пудрой.

"Простой рецепт, а выглядит на миллион долларов", – отреагировали подписчики.

ВИДЕО
Видео: Yasemin Gotovit / YouTube

Теги: соль, сахар, кулинария, рецепт, рецепты, масло, кефир, творог
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