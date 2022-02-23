  "Простой рецепт, а выглядит на миллион долларов". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут испечь трубочки с начинкой на кефирном тесте

Для приготовления понадобятся:
Смешиваем в емкости сахар, соль, добавляем сливочное масло, кефир, муку и разрыхлитель, а затем быстро замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 10 минут.
Делим тесто на 20 ровных частей, формируем их них шарики, а затем из каждого раскатываем лист диаметром 12 см. Делаем на листе несколько неполных продольных разрезов, на целую часть выкладываем начинку и сворачиваем лист в трубочку. Для начинки можно использовать творог, сгущенку, джем.
Трубочки выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем смесью из яичного желтка и молока и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.
Перед подачей трубочки можно посыпать сахарной пудрой.
"Простой рецепт, а выглядит на миллион долларов", – отреагировали подписчики.