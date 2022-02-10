  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом

Для начинки понадобится 540 г творога Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Для теста понадобится:

450 г муки;

200 мл теплого молока;

80 г сахара;

18 г живых дрожжей или 6 г сухих;

40 мл растительного масла;

1 яйцо и 1 желток;

0,5 ч. л. соли.

Смешиваем в емкости молоко, сахар и дрожжи, затем добавляем соль, яйцо, желток, растительное масло, муку и замешиваем тесто. Оставляем его подниматься на 40 минут.

Для начинки:

540 г творога;

100 г сахара;

25 г манной крупы;

60 г сметаны;

2 яичных белка;

1 ч. л. ванильного сахара;

40 мл лимонного сока;

цедра лимона – по желанию.

Творог разминаем, смешиваем со сметаной. добавляем лимонный сок и цедру, затем, перемешивая, всыпаем манку и ванильный сахар. Яичный белок взбиваем в отдельной посуде до состояния густой белой массы, постепенно добавляя сахар. Соединяем творожную массу с белком.

Тесто раскатываем в виде прямоугольного листа, а затем разрезаем на равные продольные, а после поперечные части. На каждый из квадратов выкладываем начинку, соединяя концы попарно, чтобы получился конверт.

Выкладываем булки на застеленный пергаментной бумагой противень и оставляем на 15 минут. Перед выпеканием смазываем поверхность смесью из 1 ч. л. молока и одного яичного желтка.

Выпекаем 25 минут в разогретой до 170 °С духовке. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.

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Видео: Yasemin Gotovit / YouTube