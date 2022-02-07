Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2022
 
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"Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Коржи для торта формируются из поджаренной на сковороде крошки
Коржи для торта формируются из поджаренной на сковороде крошки
Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Автор кулинарного YouTube-блога Yasemin Gotovit (2,24 млн подписчиков) 5 февраля опубликовала видеорецепт торта без выпечки коржей.

Для приготовления понадобятся:

  • 370 г муки; 
  • 120 г сахара: 
  • 1 ч. л. ванильного сахара; 
  • 220 г сливочного масла; 
  • щепотка соли.

Смешиваем все сухие ингредиенты в емкости, добавляем масло и вымешиваем тесто до состояния крошки, а затем, помешивая, поджариваем ее на сковороде до появления золотистого цвета.

Готовое тесто перекладываем на тарелку и делим на шесть частей, оставив немного крошки для декора.

Для крема необходимо взять:

  • 700 г сметаны; 
  • 220 г сахара;
  • два яйца; 
  • 3 ст. л. кукурузного крахмала; 
  • 70 г сливочного масла; 
  • ванилин по вкусу.

В емкости смешиваем яйца, сахар, ванилин, масло, сметану и крахмал, размешиваем и, помешивая, варим на среднем огне до загустения. 

Торт формируем в застеленной пергаментной бумагой емкости диаметром около 20 см, выкладывая послойно крошку и смазывая каждый слой кремом. Верхний слой крошки оставляем несмазанным.

Готовый торт накрываем пищевой пленкой и оставляем на четыре часа в холодильнике.

"Как красиво и легко у вас получается. Я смотрю и балдею, как вы все это делаете", – прокомментировали обучающий ролик подписчики.

"Необычный тортик, стоит попробовать", – написали фолловеры.

ВИДЕО
Видео: Yasemin Gotovit / YouTube
Теги: видео, сахар, кулинария, блогер, рецепт, яйца, торт
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