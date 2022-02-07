  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом

Коржи для торта формируются из поджаренной на сковороде крошки Скриншот: Yasemin Gotovit / YouTube

Для приготовления понадобятся:

370 г муки;

120 г сахара:

1 ч. л. ванильного сахара;

220 г сливочного масла;

щепотка соли.

Смешиваем все сухие ингредиенты в емкости, добавляем масло и вымешиваем тесто до состояния крошки, а затем, помешивая, поджариваем ее на сковороде до появления золотистого цвета.

Готовое тесто перекладываем на тарелку и делим на шесть частей, оставив немного крошки для декора.

Для крема необходимо взять:

700 г сметаны;

220 г сахара;

два яйца;

3 ст. л. кукурузного крахмала;

70 г сливочного масла;

ванилин по вкусу.

В емкости смешиваем яйца, сахар, ванилин, масло, сметану и крахмал, размешиваем и, помешивая, варим на среднем огне до загустения.

Торт формируем в застеленной пергаментной бумагой емкости диаметром около 20 см, выкладывая послойно крошку и смазывая каждый слой кремом. Верхний слой крошки оставляем несмазанным.

Готовый торт накрываем пищевой пленкой и оставляем на четыре часа в холодильнике.

"Как красиво и легко у вас получается. Я смотрю и балдею, как вы все это делаете", – прокомментировали обучающий ролик подписчики.

"Необычный тортик, стоит попробовать", – написали фолловеры.

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