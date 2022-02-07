  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом

Для приготовления понадобятся:
Смешиваем все сухие ингредиенты в емкости, добавляем масло и вымешиваем тесто до состояния крошки, а затем, помешивая, поджариваем ее на сковороде до появления золотистого цвета.
Готовое тесто перекладываем на тарелку и делим на шесть частей, оставив немного крошки для декора.
Для крема необходимо взять:
В емкости смешиваем яйца, сахар, ванилин, масло, сметану и крахмал, размешиваем и, помешивая, варим на среднем огне до загустения.
Торт формируем в застеленной пергаментной бумагой емкости диаметром около 20 см, выкладывая послойно крошку и смазывая каждый слой кремом. Верхний слой крошки оставляем несмазанным.
Готовый торт накрываем пищевой пленкой и оставляем на четыре часа в холодильнике.
"Как красиво и легко у вас получается. Я смотрю и балдею, как вы все это делаете", – прокомментировали обучающий ролик подписчики.
"Необычный тортик, стоит попробовать", – написали фолловеры.