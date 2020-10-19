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19 октября, 2020
 
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Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко заявила, что хотела бы доносить до понимания сына ценности и идеалы без промывания мозгов.

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Певица родила сына в мае 2020 года
Певица родила сына в мае 2020 года
Фото: ONUKA / Facebook

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко считает, что, родив сына, она стала менее циничной и скептичной. Об этом она рассказала в авторской колонке, которая опубликована на сайте издания "Новое время".

Певица призналась, что хотела бы стать для сына матерью, похожей на свою, – умеющей без промывания мозгов донести до понимания идеалы и ценности.

По словам певицы, благодаря такому воспитанию она никогда не стеснялась своей бедности, считая это преимуществом. Артистка отметила, что ей хочется заложить похожие ценности в собственного сына.

При этом Onuka отметила, что больше всего ее пугает в процессе воспитания собственного ребенка возможная зависимость от социальных сетей.

Жижченко родила сына Александра 14 мая 2020 года. С отцом своего ребенка – фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым – певица познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

Теги: дети, Onuka
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