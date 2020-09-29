"Сеанс". Onuka презентовала клип на свой самый интимный трек. Видео
Украинская группа Onuka 29 сентября на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Сеанс". В релизе клипа отмечается, что это самый интимный трек в дискографии группы за все шесть лет ее существования. "На смену социальным месседжам пришел откровенный разговор о личном", – говорится в анонсе. Солистка группы Ната Жижченко посвятила композицию своему первенцу – сыну Александру, который родился в мае 2020 года.
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