Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает

Организатор концертов российского шоумена Гарика Харламова Ольга Субботина в интервью изданию "Комсомольская правда" прокомментировала его развод с актрисой Кристиной Асмус, поздравив ее с этим событием.

Харламов заявил о разводе с Асмус после восьми лет совместной жизни Фото: garikkharlamov / Instagram

Организатор концертов российского шоумена Гарика Харламова в интервью "Комсомольской правде" назвала его сложным и непредсказуемым человеком.

По словам Субботиной, причиной развода Харламова с актрисой Кристиной Асмус мог стать его непростой характер и привычка выпивать. Она также поздравила Асмус с принятым решением.

"В жизни с ним очень непросто. Последние несколько лет он чудит. Многие знают, что выпивает. Отсюда, наверное, главная причина его проблем", – заявила Субботина.

В качестве примера концертный директор описала ситуацию, которая произошла осенью 2019 года. Субботина заявила, что несмотря на полную предоплату и подтвержденные договоренности, Харламов сорвал концерт в Краснодарском крае.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.