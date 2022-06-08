Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления

"Меня сняли с фестиваля "Стереолето". Хочу сказать только одно: моя аудитория – это то, в чем я уверена. Вы меня слышите. И знаете что? Впереди слишком много хорошей музыки и наших общих добрых дел, которые мы еще не сделали", – написала Манижа.
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Организаторы фестиваля в своем Telegram-канале заявили, что выступление артистки было отменено "по независящим от них причинам".
Питерское издание "Бумага" пишет, что за отмену участия Манижи в фестивале выступали поддерживающие войну РФ против Украины россияне. Одним з инициаторов этого была российская актриса Мария Шукшина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Манижа предтавляла Россию на "Евровидении 2021" и заняла девятое место.
После нападения РФ на Украину певица на своей странице в Instagram осудила российскую агрессию против Украины. При этом певица назвала войну "братоубийственной".
В марте артистка презентовала антивоенный клип на песню Soldier.