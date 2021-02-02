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02 февраля, 2021
 
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Осадчая без носков показала свои "зимние радости"

Украинская ведущая Катя Осадчая, сидя на снегу, показала голые лодыжки.

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Осадчая: Я всегда без носков. Штаны длинные
Осадчая: Я всегда без носков. Штаны длинные
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 2 февраля в Instagram опубликовала фото, на которых запечатлена во время прогулки в заснеженном парке.

На снимках, где Осадчая позирует сидя на снегу, из-под черных брюк выглядывают голые лодыжки.

"Зимние радости", – подписала она публикацию.

"Катя, можно спросить? Сколько времени вы пробыли на улице без носков?" – поинтересовались фолловеры.

"Я всегда без носков. Штаны длинные", – призналась ведущая.

"Где ваши носочки? Вы очень позитивная", – прокомментировали публикацию подписчики.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу "Светская жизнь" на "1+1". Телеведущая вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Теги: зима, снег, телеведущая, Катя Осадчая
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