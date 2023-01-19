Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"

Осадчая: Страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны Фото: kosadcha / Instagram

"Я поняла, что мое подсознание выбрасывает из календаря февраль, будто его не должно быть. Хотя в феврале день рождения Ивана и наша годовщина свадьбы, и день рождения мамы. А почему так? Просто страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны. И очень страшно вспоминать себя тогда", – написала она.

Ведущая призналась, что в первые дни полномасштабной войны пережила оцепенение и внутренний хаос.

"Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год", – добавила ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)