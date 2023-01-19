Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"

"Я поняла, что мое подсознание выбрасывает из календаря февраль, будто его не должно быть. Хотя в феврале день рождения Ивана и наша годовщина свадьбы, и день рождения мамы. А почему так? Просто страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны. И очень страшно вспоминать себя тогда", – написала она.
Ведущая призналась, что в первые дни полномасштабной войны пережила оцепенение и внутренний хаос.
"Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год", – добавила ведущая.
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После полномасштабного вторжения России в Украину Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.
23 ноября 2022 года ведущая получила награду от Нацполиции.