Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына

Утро четырехлетнего сына украинской ведущей Кати Осадчей началось с разглядывания подарков.

Осадчая и Горбунов поженились в феврале 2017 года Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 18 февраля в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, и четырехлетним сыном Иваном.

Семья позирует в черных костюмах и белых рубашках на фоне праздничного декора с поздравительной надписью.

"Неужели четыре? Самый долгожданный праздник – день рождения Ивасыка", – подписала ведущая семейное фото.

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В Instagram Stories Осадчая показала, каким было утро сына-именинника. На снимке спиной к объективу запечатлены муж и сын Осадчей, разбирающие подарки.

"Счастливые родители и счастливый Иван", – написала она.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу "Светская жизнь" на "1+1".

3 февраля Осадчая вместе с Горбуновым отпраздновали четыре года семейной жизни – супруги поженились в начале февраля 2017 года, незадолго до рождения сына Ивана.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.