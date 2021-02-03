"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу

Украинская ведущая Катя Осадчая 3 февраля в Instagram опубликовала фото из семейного архива, на котором запечатлена вместе с мужем и коллегой Юрием Горбуновым.
Пора позирует в кадре в белых нарядах и соломенных шляпах.
"Счастлива, что в этот день четыре года назад сказала тебе "да". До золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняная и пусть будет бесконечное раз по четыре", – подписала публикацию Осадчая.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу "Светская жизнь" на "1+1". Телеведущая вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.
У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.